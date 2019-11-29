, 23:34 — REGNUM На заседании областного совета Полтавы обсуждение вопроса о рынке земли плавно перешло в драку, сообщает 29 ноября агентство News One.

Народные избранники били друг друга в процессе подготовки текста обращения к президенту и правительству Украины.

Мордобой продолжался порядка 20 минут, в результате обращение к президенту, спикеру рады и премьер-министру Украины было согласовано.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября на форуме ООН в Женеве по вопросам национальных меньшинств члены украинской делегации сорвали выступление представителя России криками, стуком по столам и топаньем ногами.

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