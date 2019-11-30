Варшава, , 16:06 — REGNUM 29 ноября в польской Торуни отмечается День ракетных войск и артиллерии. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак направил письмо участникам праздничных торжеств. Об этом сообщает польское новостное агентство Polskie Radio.

Министр обороны отметил в письме, что «в артиллерии служат по призванию». «Торунь — это столица польской артиллерии. Здесь можно почувствовать воинский дух и вспомнить, что артиллерию называли богиней войны», — добавил министр.

«Ракетные войска и артиллерия должны все время принимать новые и трудные вызовы, быть готовыми к быстрому и эффективному выполнению задач. Моя цель на посту министра национальной обороны — дать вам более эффективное и современное вооружение, — обратился к военнослужащим Мариуш Блащак.

Министр национальной обороны подчеркнул в письме, что «на вооружении Войска польского систематически растет число самоходных минометов «Рак», пушечных гаубиц «Краб» и дивизионных огневых модулей «Регина».