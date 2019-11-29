Вашингтон, , 23:13 — REGNUM Заявления французского президента Эммануэля Макрона относительно НАТО свидетельствуют о том, что он пока, по-видимому, точно не решил, «чего он хочет» от альянса, сообщили журналистам 29 ноября в администрации США.

Так, высказывание Макрона о «смерти мозга НАТО» говорит о том, что французский лидер недооценивает сплочённость членов альянса, несмотря на вполне естественные разногласия.

Другое дело — глава Соединённых Штатов Дональд Трамп. Как отмечают в его команде, он стремится усилить НАТО.

Напомним, заявление Макрона о «смерти мозга НАТО» обсуждается не первую неделю. Макрон и раньше заявлял, что европейцам опасно полагаться на США и нужно иметь свои общеевропейские военные силы.

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