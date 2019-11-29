Тбилиси, , 22:59 — REGNUM

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили откликнулся на события в стране очередным видеообращением и пригрозил грузинским полицейским, что они «как исполнители воли Бидзины Иванишвили скоро обязательно будут привлечены к ответственности».

Саакашвили возмутили действия активистов и сторонников правящей партии «Грузинская мечта», которые сегодня в ответ на многодневные митинги протеста «Национального движения» и его соратников устроили акцию у офиса партии Саакашвили в Кутаиси, заблокировали вход в него замком с цепью и забросали яйцами и вениками.

Михаила Саакашвили нисколько не тревожило, когда аналогичным образом лидеры и активисты оппозиции, его соратники делали то же самое по отношению к нынешней власти, блокировали здания парламента, администрации правительства, офисы депутатов и правящей партии, заклеивали здания оскорбительными стикерами и забрасывали кордон полиции дровами. Но единичный акт против офиса собственной партии разъярил экс-президента не на шутку, и он пригрозил, что очень скоро положит всему творимому «Грузинской мечтой» и ее лидером Иванишвили конец.

А против полицейских, которые мешали оппозиции выражать протест, намерен подать иск в суд.

«С завтрашнего дня мы создадим группу юристов, возьмем у телекомпаний все кадры, имена и фамилии полицейских, нарушавших права человека, всех, кто избивал, разгонял, применял непропорциональную силу, в морозы поливал людей холодной водой, целился пулями прямо в глаз, подадим иск на каждого из них и начнет правовые процедуры. Хочу предупредить всех полицейских, что все они будут очень строго наказаны. Закончился их байрам», — заявил Саакашвили.

По его оценке, дни правления Бидзины Иванишвили подходят к концу, и он все больше уподобляется Аслану Абашидзе (бывший глава Аджарской автономии, которого свергли вскоре после «революции роз»), который точно так же расправлялся с тогдашней оппозиции, а потом был обращен в бегство.