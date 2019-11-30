Варшава, , 16:08 — REGNUM 29 ноября министр национального образования Польши Дариуш Пентковский провел переговоры с Министерством финансов по вопросу расходов бюджета на образование. Об этом сообщает польское новостное агентство Polskie Radio.

Как отмечает новостное агентство, в проекте бюджета страны на 2020 г. предусмотрены расходы на образование в размере 49,7 млрд. злотых (816 млрд. руб.). Это на 6% больше, чем в 2019 г.

Замминистра национального образования Мацей Копець заявил, что «правительство Права и справедливости вернуло сферу образования в нормальное русло». «Расходы на образование растут с 2015 г. За этот период мы увеличили расходы на 10 млрд. злотых (164 млрд. злотых), растут также доходы муниципалитетов», — отмечает замминистра.

Бывший министр национального образования Кристина Шумилас заявила, что «в данный момент серьезной проблемой является финансирование школ». «Мы ввели бесплатные учебники, поэтому траты родителей в начале учебного года будут меньше. Также проблемой остается, в какую школу ходит ребенок и может ли местное самоуправление выплачивать зарплаты учителям, работающим в местной школе», — отметила бывший министр.