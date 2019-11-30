Дюссельдорф, Германия, , 16:02 — REGNUM 29 ноября в немецком Дюссельдорфе состоялось торжественное открытие Генерального консульства Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в его открытии принял участие заместитель премьер-министра Косово и исполняющий обязанности министра иностранных дел края Бехджет Пацолли.

В ходе церемонии открытия косовский политик заявил, что целью работы нового учреждения является укрепление отношений между Косово и Германии и предложение эффективных консульских услуг членам диаспоры, проживающим в Дюссельдорфе.

Напомним, в настоящее время Косово ведет активную работу с представителями албанской диаспоры за рубежом. Так, новый премьер Косово намерен учредить Коммерческий суд в крае не в последнюю очередь именно для привлечения спонсоров-соотечественников.

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