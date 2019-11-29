Рига, , 22:42 — REGNUM Новым заместителем мэра Риги Олега Бурова избран Друвис Клейнс, лидер группы «Рига», состоящей из трёх депутатов, сообщил портал mixnews.lv.

Друвиса Клейнса избрали 32 голосами «за»: 17 голосов от партии «Согласия», 11 — «Честь служить Риге», три — от группы «Рига» и один голос независимого депутат Байбы Броки.

Нужно заметить, что это первый случай в истории независимой Латвии, когда депутаты, избранные по партийным спискам, продвигающим агрессивную националистическую повестку, а к таким можно отнести группу «Рига» и исключённую из Национального объединения независимого депутата Байбу Броку, вступили в коалицию с «русской» партией.

Не менее интересно и то, что против новой коалиции вместе с крайне националистическими партиями голосовала избранная по списку «русского Согласия» отколовшаяся после отставки Нила Ушакова группа из четырех независимых депутатов. Голосование по доверию нынешнему мэру Олегу Бурову ещё впереди.

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