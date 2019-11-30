Каракас, , 16:05 — REGNUM В Международный день солидарности с палестинским народом президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил поддержку Палестине «во имя защиты права на самоопределение и независимость палестинцев». Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

«Мы шлём из Венесуэлы признание благородного дела братского палестинского народа. Мы вновь подтверждаем нашу солидарность с борьбой палестинцев за право на самоидентичность, самоопределение и полноценную независимость», — написал Мадуро на своей странице в Twitter.

«Да здравствует свободная Палестина!» — обозначил политик позицию Боливарианской Республики по арабо-израильскому конфликту.