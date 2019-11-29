Вашингтон, , 22:11 — REGNUM Тема отношений НАТО и России будет предметом «интереса и обеспокоенности» на предстоящем саммите лидеров стран альянса в Лондоне, сообщили 29 ноября в администрации президента США.

«Отношения с Россией обязательно будут обсуждаться. Конечно, это будет высоким приоритетом на встрече лидеров», — приводит РИА Новости слова высокопоставленного представителя Белого дома.

Американский чиновник отметил, что «угроза территориальному суверенитету и гибридная угроза», якобы исходящие от России, служат поводом для «очень глубокой обеспокоенности» многих членов НАТО, в том числе Соединённых Штатов.

Как передавало ИА REGNUM, саммит глав государств и правительств стран НАТО будет проходить в Лондоне 3−4 декабря.

Накануне министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия представляет реальную угрозу для НАТО и методично испытывает решимость стран альянса. При этом он высказал мнение, что противостоять Москве можно, лишь развивая сотрудничество в рамках НАТО и так называемого альянса «Пять глаз» (Five Eyes), включающего спецслужбы Соединённого Королевства, США, Австралии, Новой Зеландии и Канады.

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