Варшава, , 15:58 — REGNUM 29 ноября в Польше отмечается День подхорунжего. На праздничных торжествах присутствовали президент Польши Анджей Дуда и министр национальной обороны Мариуш Блащак. Об этом сообщает польское новостное агентство Polskie Radio.

Во время мероприятия президент страны произнес речь, в которой, в частности, отметил: «Целые поколения не имели возможности прожить 30 лет в полностью суверенной и независимой Польше, не смогли увидеть Польшу такой, какой она в наше время стала». «Польша все время нуждалась и будет нуждаться в ответственности с нашей стороны за упрочение ее свободы», — дополнил Анджей Дуда.

День подхорунжего отмечается в годовщину начала Ноябрьского восстания в Польше — 29 ноября 1830 г. В этот день унтер-офицеры Офицерского пехотного училища в Варшаве атаковали Бельведерский дворец — резиденцию российского главнокомандующего польских войск, великого князя Константина Павловича Романова, тем самым начав восстание.