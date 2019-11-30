Лион, Франция, , 15:57 — REGNUM Международная полиция отклонила запрос правительства Эквадора на выпуск уведомления «с красным углом» в отношении министра иностранных дел правительства Рафаэля Корреа (2007−2017) Рикардо Патиньо. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

По объяснению организации, отказ обусловлен тем, что не были удовлетворены все необходимые условия для выпуска уведомления.

В связи с этим Патиньо не будет объявлен в международный розыск, а вся информация о нём будет удалена из базы данных Интерпола.

На данный момент Патиньо укрывается в Мексике от политических преследований со стороны правительства Ленина Морено.