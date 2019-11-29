Москва, , 21:26 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин в телеграмме палестинскому лидеру Махмуду Аббасу выразил надежду на урегулирование ситуации на Ближнем Востоке. Текст телеграммы зачитал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на торжественном вечере по случаю Международного дня солидарности с палестинским народом.

«Исходим из того, что результатом справедливого, долгосрочного ближневосточного урегулирования должно стать жизнеспособное государство Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, мирно сосуществующее со своими соседями», — говорится в тексте телеграммы.

Путин также выразил поддержку стремлению Палестины в налаживании прямого диалога с Израилем, а также рассказал о надежде на дружбу и сотрудничество между двумя странами. Глава государства, помимо этого, поддержал реализацию «законных чаяний» народа Палестины.