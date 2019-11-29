Тбилиси, , 21:15 — REGNUM В Национальной библиотеке парламента Грузии есть самые разные центры — англо-американский, французский, немецкий, итальянский, еврейский, но центру русского языка и культуры места в ней нет. Специальное заявление на этот счет опубликовал генеральный директор библиотеки, грузинский поэт и прозаик Георгий Кекелидзе.

По его словам, за последний период дважды — два месяца назад и в начале лета — в Тбилиси приезжали и встречались с ним представители российского «культурного ведомства» и предлагали открыть центр русского языка и культуры при библиотеке, но он ответил отказом.

«Если господин Карасин опять имеет в виду библиотеку, так как мировая практика предусматривает открытие культурных центров именно на таком пространстве, то получит публичный отказ от библиотеки той страны, часть которой вчера захватили, а сегодня похищают ее лучших сынов», — написал в своем заявлении Георгий Кекелидзе.

Он пояснил, что «ничего общего с этнокультурным фашизмом это решение не имеет, тем более, что в Национальной библиотеке хранится большой фонд русскоязычных книг».

Сам директор, по его же информации, находится сейчас во Франции, где должен открыться центр грузинской культуры.

Напомним, что вчера в Праге впервые за последние пять месяцев состоялась встреча спецпредставителя премьер-министра Грузии по вопросам взаимоотношений с Россией Зураба Абашидзе и его российского коллеги Григория Карасина. В числе других вопросов обсуждались возобновление авиасообщения, точная дата начала которого пока не известна, и традиционные вопросы экономического и гуманитарного характера. После встречи стало известно о намерении России открыть в Тбилиси центр русского языка и культуры.