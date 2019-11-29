Тбилиси, , 21:11 — REGNUM В Тбилиси все — и власть имущая, и оппозиция — уже безапелляционно отмежевались от еще не созданного, а лишь предложенного «центра российской культуры», и каждая партия попыталась бросить в оппонента комком «грязи» и приписать создание такого центра интересам своего «политического противника».

Так, в правящей партии «Грузинская мечта» прямо заявили, что никакого отношения к инициативе, озвученной в Праге Григорием Карасиным, не имеют, а также иронично заметили, что лучшей фигурой, которая может в Грузии возглавить такой центр, видят представителя «Национального движения», бывшего кандидата в президенты от этой партии и бывшего министра иностранных дел правительства Михаила Саакашвили Григола Вашадзе.

Не остались в долгу и соратники Саакашвили. Председатель фракции «Национальное движение» грузинского парламента Роман Гоциридзе на своей странице в соцсети Facebook написал, что если это (открытие центра) случится, то будет приданием легальной формы российской агентурной сети. Он выразил сомнение в том, что за этим делом не стоят интересы нынешней власти и для опровержения этого сомнения призвал правительство не допустить создания этого центра.

«Открытие так называемого «центра культуры», если верить господину Зурабу Абашидзе, происходит без согласования с правительством, якобы он создается на базе той российской коммерческой организации, которая выдает российские визы. Фактически это придание легальной формы российской агентурной сети. Правительство не должно допустить этого и общество должно отреагировать на это протестом», — написал Роман Гоциридзе.

Напомним, что вчера, 28 ноября в Праге впервые за последние 5 месяцев состоялась встреча спецпредставителя премьер-министра Грузии по вопросам взаимоотношений с Россией Зураба Абашидзе и его российского коллеги Григория Карасина. В числе других вопросов обсуждались возобновление авиасообщения, точная дата начала которого пока неизвестна, и традиционные вопросы экономического и гуманитарного характера. После встречи стало известно о намерении России открыть в Тбилиси центр русского языка и культуры.