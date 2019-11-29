Тбилиси, , 21:03 — REGNUM В НАТО внимательно следят за развитием событий в Грузии и с надеждой смотрят на информацию о начале диалога между властями и оппозицией. Соответствующее заявление на своей странице в соцсети Facebook опубликовал специальный представитель генсека альянса на Южном Кавказе и в Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

«НАТО и я лично внимательно и с тревогой следим за событиями в Грузии. Важно, чтобы начался диалог, для того, чтобы выйти из создавшегося тупика. Мы приветствуем сообщение о предстоящей встрече между правительством и оппозицией», — написал Аппатурай.

По его оценке, в Грузии имеется сильная и активная демократия, и страна должна в очередной раз ее продемонстрировать и продолжить движение вперед.

Напомним, что акции протеста в Тбилиси оппозиция начала после того, как парламент не смог утвердить поправки в Конституцию, предусматривающие проведение парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе.

29 ноября бывший спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что по инициативе западных партнеров и при их участии 30 ноября состоится встреча с представителями оппозиции, на которой в числе других вопросов будет рассмотрено и предложение о введении в Грузии так называемой «германской модели» избирательной системы. Ее инициатором выступала «Европейская Грузия», но предложенный депутатами этой партии законопроект поддержки не получил.