29 ноября 2019 | Время чтения 3 мин

Марат Крайнов, , 20:57 — REGNUM Посвежевший и постройневший во время своего последнего длительного итальянского вояжа Алексей Навальный 29 ноября солировал у стен Московской городской думы. Повод для этого явления был выбран довольно интересный.

Алексей Навальный Иван Шилов © ИА REGNUM

Навальный, по сути, должен был продемонстрировать своей пастве зримые итоги своего так называемого «унылого голосования» — а именно возможности контроля над избранными депутатами. И в первую очередь речь идет о КПРФ, поскольку ряд кандидатов от партии активно поддерживались в рамках УГ. Именно депутат от КПРФ Елена Шувалова стала инициатором созыва некоего «круглого стола» по оппозиционной тематике, на котором должен был выступить основатель ФБК. Однако, осознав всю бредовость ситуации и откровенный «отжим» части депутатского корпуса партии Навальным, руководство фракции КПРФ в Мосгордуме «круглый стол» отменило.

Это вызвало немалое полыхание в оппозиционных кругах, результатом чего и стали сегодняшние гуляния сотрудников ФБК снаружи и внутри МГД, запомнившиеся воплями активистов и нежеланием Навального отвечать на вопросы о своих европейских вояжах.

https://twitter.com/Current_policy2/status/1200336907051438080

С политтехнологической и идеологической точек зрения важно отметить несколько моментов.

Во-первых, несмотря на бахвальство Навального, его «унылое голосование» обернулось для соблазнённых избирателей грандиозным провалом и обманом по существу. Ведь на старте проекта обещалось как-то особенно хитрым и изощренным образом «наказать» «Единую Россию». В итоге большинство в МГД всё равно осталось за единороссами. Председатель городского парламента, выдвиженец «Единой России», также благополучно сохранил свой пост.

https://twitter.com/Current_policy2/status/1200332190783090688

Ну и самое главное — накануне прошло голосование по городскому бюджету (вообще чуть ли не главное событие в жизни Мосгордумы за год), в ходе которого большая часть избранных с помощью УГ кандидатов бюджет поддержали. То есть с точки зрения оппозиционно настроенного электората не изменилось вообще ничего. Навальный просто «развёл» их всех, достиг неких закулисных договоренностей с руководством горкома КПРФ в Москве и добавил какой-то процент голосов кандидатам от компартии. Всё. Больше никакого выхлопа из всего этого надутого медийного пузыря под названием «УГ» нет.

Во-вторых, крайне интересно наблюдать за реакцией Навального на вопросы о его заграничном отдыхе и результатах собственного того самого «УГ». Основатель ФБК ничего внятного ответить на вопросы журналистов не смог, повторяя как мантру слова о том, что все вокруг — «провокаторы», подосланные властью. Такое поведение наглядно показывает наплевательское отношение Навального к собственным сторонникам и активистам.

https://twitter.com/Current_policy2/status/1200335791681101824

Пока сагитированные им подростки и студенты сидят в тюрьмах за участие в различного рода несанкционированных активностях, вождь ФБК разъезжает по европейским курортам, живёт на широкую ногу, нигде при этом официально не работая. В любой «нормальной европейской стране», на которые так любят ссылаться наши оппозиционеры, такой образ жизни уже давным давно вызвало бы вопросы со стороны правоохранительных и фискальных органов. Но нет, с Алексея Анатольевича всё как с гуся вода. Лютует «кровавый режим», ох лютует.

В сухом остатке после балагана у стен МГД мы имеем полное расхождение заявленной повестки как бы победы как бы «умного» голосования. Уже очевидно, что попытка тихой сапой пролезть в МГД и двигать там свои темы у Навального полностью провалилась. Стоять на морозе с кургузой кучкой сторонников и извергать ругательства в адрес «неправильных» вопросов журналистов — вот и весь уровень навыков основателя ФБК.