Пекин, , 20:51 — REGNUM В начале декабря в Пекине пройдет очередной, 15-й раунд российско-китайских консультаций по вопросам стратегической безопасности, а также 6-е заседание совместного двустороннего механизма взаимодействия в сфере безопасности и правоохранительной деятельности, сообщает 29 ноября Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.

Для участия в консультациях в китайскую столицу прибывает секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев, где он проведет переговоры с членами Политбюро ЦК КПК — руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по международным делам Ян Цзечи и секретарем Политико-правовой комиссии ЦК КПК Го Шэнкунем.

Проведение этих мероприятий подтверждает всё более тесную координацию между Россией и Китаем по кругу вопросов, связанных с национальной безопасностью обеих стран.