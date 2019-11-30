Скопье, , 15:57 — REGNUM 29 ноября министр иностранных дел Северной Македонии Никола Димитров прокомментировал выдвинутые французским президентом Эммануэлем Макроном предложения по реформе процедуры расширения ЕС.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Димитров заявил, что в выдвинутом Францией проекте есть как хорошие идеи, так и такие, реализовать которые будет непросто.

Министр Димитров подчеркнул важность того, чтобы окончанием процесса было именно полное вступление к ЕС.

Общаясь со СМИ, глава македонского МИД пояснил, что правительство проконсультировалось со всеми соответствующими ведомствами, а также получило комментарии многих экспертов по французскому предложению. По словам политика, при рассмотрении французского проекта важно учитывать то, что его целью является ускорение переговорного процесса, что позволит Северной Македонии конкурировать с такими странами как Черногория и Сербия в процессе реформ.

Напомним, Макрон предлагает разделение переговорного процесса на несколько фаз. В случае нарушения страной условий по какой-то из уже пройденных фаз, процесс переговоров должен быть начат сначала.

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