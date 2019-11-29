Москва, , 20:37 — REGNUM Закон в должной степени взбодрил всех, кого требуется, говорит политический обозреватель ИА REGNUM Александр Запольскис, комментируя заявление о том, что госграница Донецкой Народной Республики формально проведена по линии границы Донецкой области Украины, которая была на начало 2014 года.

«Дело здесь не столько в том, что территорией республики официально провозглашается вся Донецкая область в административных границах 2014 года. Москва тем самым прямо намекнула Берлину с Парижем, как сильно не в их пользу может повернуться обстановка в Донбассе и в целом на Украине, если кто-то из них решит поддержать инициативу киевских.

По сути, перед заседанием контактной группы Россия поставила перед ЕС однозначный ультиматум: или, как прописано в Минске-2, каждый гарант «отвечает за своих», обеспечивая исполнение ими условий снижения военной напряженности в стране, или положение усложнится настоль, что Европе, скорее всего, участвовать в делах Украины не захочется вовсе, и тогда Москва выиграет всё.

Как именно она победой воспользуется — вопрос отдельный, но что ситуация уйдет полностью под её контроль — однозначно. А значит, как бы украинский нацизм ни сопротивлялся, Москва его постепенно назад в бутылку всё же загоняет», — считает Александр Запольскис.

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