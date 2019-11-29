Ашхабад, , 20:26 — REGNUM «Никто лучше нас, соседей, не знает и не чувствует масштабов и глубины афганской проблемы. Именно нам предназначено сыграть особую роль в деле поддержки Афганистана», — заявил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на консультативной встрече глав государств Туркестанского региона, передает пресс-служба главы государства.

Туркменский лидер выразил уверенность в том, что главным условием политической стабилизации, а также экономического и социального восстановления Афганистана является участие афганской стороны в реализации крупных региональных проектов в энергетической, транспортной и коммуникационной сферах.

«Мы намерены продолжить работу по реализации значимых проектов с участием Афганистана и других соседних стран, а потому приветствовали бы подключение к ним государств Туркестанского региона», — подытожил Бердымухамедов.