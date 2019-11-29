Вашингтон, , 20:06 — REGNUM Лидеры стран-членов НАТО на саммите Североатлантического альянса в Лондоне подтвердят президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что считают использование российских ЗРС С-400 несовместимым со статусом члена альянса, заявил 29 ноября журналистам высокопоставленный представитель Вашингтона.

При этом он подчеркнул, что отдельной двусторонней встречи Трампа и Эрдогана на саммите НАТО не планируется.

Представитель США также заявил, что одновременно с общим давлением на Турцию по вопросу С-400 члены НАТО подчёркивают, что с Турцией НАТО сильнее, чем без Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча лидеров стран-членов НАТО должна пройти в Лондоне 3−4 декабря текущего года.

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