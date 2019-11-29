Москва, , 19:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин не имеет выходных дней и будет работать 31 декабря. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Если брать с общечеловеческой точки зрения, у Владимира Путина технологически не бывает выходных», — отметил он.

По словам пресс-секретаря, даже посвящая какую-то часть дня отдыху, глава государства «всё равно большую часть времени суток, в человеческом понимании, находится на работе».

«Работа президента как доменная печь, которую невозможно потушить», — заключил Песков.

Напомним, ранее депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым внесли на рассмотрение в Государственную думу законопроект о введении в России официального выходного дня 31 декабря.

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