Рига, , 19:58 — REGNUM Премьер-министр Словакии Петар Пелегрини прибыл на военную базу Адажи в Латвии, сообщил портал sargs.lv.

Во время своего первого визита в Латвию Пелигрини в сопровождение латвийского премьер-министра Кришьяниса Кариньша встретился с военнослужащими подразделения вооружённых сил Словакии, размещённого в Адажи в рамках расширенного контингента НАТО в Латвии.

Сегодня в Латвии службу несут 152 военнослужащих из Словакии, которыми командует майор Иван Петрик. Это один из самых больших военных контингентов этой страны, размещённых за рубежом. По словам словацкого премьера, нахождение войск Словакии в Латвии это вопрос европейской безопасности.

В многонациональную группировку войск в Адажи входят военнослужащие из Албании, Чехии, Италии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании общей численностью 1400 человек.

Международная военная группировка на базе Адажи в Латвии появилась в июне 2017 года, после решения, принятого на саммите НАТО в Варшаве в 2016 году.

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