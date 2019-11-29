Киев, , 19:40 — REGNUM Ходатайство против Газпрома подал «Нафтогаз» в суд Видземского предместья Риги, сообщили в российской госкомпании.

Уточняется, что ходатайство украинской компанией было подано, чтобы латвийский суд признал и привёл в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору от 28 февраля 2018 г.

Суд принял ходатайство и назначил заседание по нему на конец апреля 2020 г.

Напомним, Киев добивается исполнения решения Стокгольмского арбитража, который частично удовлетворил претензии «Нафтогаза» к Газпрому 28 февраля 2018 г.

Украинская компания требовала, чтобы права и обязанности по транзиту российского газа передали новому оператору ГТС Украины. Также он требовал привести методику расчёта тарифа на транзит газа в соответствие с европейскими стандартами.

Кроме того, Киев добивался через суд компенсации за недопоставку Газпромом объёмов газа по транзиту. Стокгольмский арбитраж присудил Газпрому выплатить $4,637 млрд в пользу «Нафтогаза», но, учитывая долг украинской компании перед поставщиком, Газпром должен был выплатить Киеву $2,56 млрд. Газпром обжаловал это решение.

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