Ташкент, , 19:34 — REGNUM В Ташкенте началась вторая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, участники саммита провели встречу в узком составе, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

В работе саммита принимают участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, первый президенты Казахстана — Елбасы Нурсултан Назарбаев, Киргизии Сооронбай Жээнбеков, Таджикистана Эмомали Рахмон и Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.

«Благодаря Всевышнему мы — соседи. История и судьбы, будущее наших народов тесно переплетены. И это является великой объединяющей силой всего региона», сказал в своем выступлении Мирзиёев.

Глава Узбекистана обратил внимание на назревший вопрос согласования Единого видения многостороннего сотрудничества в Центральной Азии и выдвинул ряд других важных инициатив.

По словам президента, это, прежде всего, углубление торгово-экономических и инвестиционных связей, «важно максимально задействовать конкурентные преимущества нашего региона, обладающего емким рынком, значительными природно-сырьевыми и людскими ресурсами, совместно выявлять возможности и продвигать проекты кооперации в разных отраслях экономики в целях формирования цепочки добавленной стоимости, расширения внутрирегиональной торговли, создания рабочих мест».

Он отметил, что Узбекистан готов уже сегодня к активному сотрудничеству в сельхозмашиностроении, автомобилестроении, электротехнической, текстильной промышленности, аграрном секторе.

Шавкат Мирзиёев предложил организовать с этой целью Инвестиционный форум стран Центральной Азии в Ташкенте, проводить ежегодные встречи руководителей Торгово-промышленных палат.

Глава Узбекистана также подчеркнул необходимость укрепления транспортной взаимосвязанности и раскрытие транзитного потенциала региона.

Отмечалось, что транспортная система Центральной Азии должна, прежде всего, обеспечивать слаженные коммуникации внутри региона, а также эффективно обслуживать возрастающие транзитные потоки с использованием создаваемой современной инфраструктуры.

Подчеркнута необходимость ускорения создания регионального Совета по транспортным коммуникациям, согласования Программы и Соглашения по совместному развитию транспортной системы в Центральной Азии.

Мирзиёев выразил готовность Узбекистана рассмотреть возможности для осуществления совместных проектов по созданию современной энергетической инфраструктуры в регионе, уделяя особое внимание увеличению доли возобновляемых источников энергии.

Кроме того, президент Узбекистана обратил внимание на реализацию огромного туристического потенциала стран региона и отметил необходимость формирования единого, узнаваемого туристического бренда Центральной Азии с привлекательными общерегиональными туристическими продуктами.

С этой целью Мирзиёев предложил провести Международную туристическую конференцию «Путешествие по Центральной Азии».

«Шавкат Мирзиёев выступил также за выработку согласованных подходов к решению проблем водопользования на основе общих долгосрочных интересов, отметил важность координации усилий стран региона, направленных на содействие достижению мира, национального согласия и экономического восстановления Афганистана». Отмечает пресс-служба