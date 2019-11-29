Москва, , 19:46 — REGNUM В принятом 29 ноября в Донецкой народной республике (ДНР) законе о границе республики нет политической подоплёки, он предназначен для удобства работы государственных институтов внутри страны. Об этом 29 ноября при помощи телемоста заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Я все же попросил бы не искать в этом тайных смыслов. Это планомерная законотворческая деятельность. До этого момента вопрос границы был определен указом главы и этого хватало. Сейчас появились проблемы в работе таможенной, пограничной службы и потребовался закон», — сказал Пушилин.

По словам главы ДНР, принятый закон о границе не содержит в себе каких-то новых аспектов. При этом документ не противоречит Минским соглашениям.

«У нас по Конституции территория ДНР определяется территорией всей Донецкой области по состоянию на 2014 год. Это не противоречит Минским соглашениям. В законе указана линия соприкосновения. Для нас абсолютно понятно и очевидно — референдум проходил на территории всей Донецкой области. Поэтому закон абсолютно логичен, понятен и нужен нам для внутреннего пользования», — заявил Пушилин.

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