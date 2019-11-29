Париж, , 19:19 — REGNUM Предстоящий саммит лидеров стран «нормандской четвёрки» будет проходить в Елисейском дворце в Париже. Об этом сообщили 29 ноября в администрации президента Франции Эммануэля Макрона.

Как уточняется, переговоры начнутся вскоре после полудня и продлятся до конца дня. Более подробную программу Елисейский дворец обнародует позднее.

Напомним, первый более чем за три года саммит лидеров России, Германии, Франции и Украины, посвящённый урегулированию конфликта в Донбассе, должен состояться 9 ноября в Париже. В настоящее время стороны ведут работу над согласованием итогового документа встречи.

Читайте также:

Близится «нормандский» саммит. Зеленский и Меркель провели переговоры

Косачёв назвал условия результативности саммита «нормандской четвёрки»