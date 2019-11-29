Минск, , 18:48 — REGNUM Российская и белорусская стороны пока не договорились и об экономических аспектах интеграции, вопрос о едином правительстве и парламенте будет решаться ещё позже, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 29 ноября, политолог Дмитрий Болкунец, комментируя высказывания посла Белоруссии в России Владимира Семашко.

Как сообщалось ранее, Семашко заявил, что Россия и Белоруссия продолжают работу над согласованием дорожных карт углублённой интеграции, и что в перспективе у двух стран должны будут появиться общие правительство и парламент.

«Сама по себе эта цель новостью не является. Она указана в двустороннем договоре 1991 года. Просто сейчас посол вводит ее в повестку дня.

Пока что стороны не пришли к соглашению даже по экономическим вопросам. То, о чем говорит Семашко — это следующий этап. Создать единые правительство и парламент — не такая простая цель.

Как будет распределяться численность депутатов? 50 на 50? Но это существенно сократит суверенитет России. Пропорционально населению? Тогда там будет слишком мала доля Белоруссии.

У части элит обеих стран есть запрос на формирование такой конфедерации. Но только у части. Лукашенко же интересует прежде всего его собственный следующий срок», — отметил Дмитрий Болкунец.