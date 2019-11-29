Киев, , 18:43 — REGNUM При новой власти на Украине продолжается украинское любимое развлечение — «гопак на граблях», заявил сегодня, 29 ноября, украинский политик, депутат Рады предыдущего созыва Борислав Береза, комментируя политическую ситуацию в стране.

Политик констатировал, что в очередной раз силы, которые дорвались до власти на Украине, думают, что это навсегда, и даже не задумываются о том, что ситуация вскоре поменяется. Поэтому они не меняют систему, а пытаются взять ее под контроль, заявил Береза.

«Они садятся на потоки, начинают контролировать суды и силовые органы, а затем с удовольствием прессуют оппозицию и взаимодействуют с олигархами. И даже не задумываются о том, что с ними будут так же. Я такое видел и у Партии регионов, и у следующих, и у тех, кто у власти сейчас», — отметил политик.

По его словам, особенно раздражает то, что каждый из политиков пытается атаковать свободу слова и закрыть рот несогласным.

«И никто из них не пытается изменить систему. Ведь в их голове живет мысль, что это навсегда. А мысль о том, что они будут в оппозиции, и если не изменить ситуацию, то и их прессовать будут, они настойчиво гонят прочь. Идиоты», — резюмировал Береза.

ИА REGNUM напоминает, что накануне бывшая журналистка и действующий народный депутат от партии «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что в стране насколько сильна свобода слова, «что ее пора бы уже приглушить и из уважения к институту президентства фильтровать свою речь».

Заявление депутата было крайне негативно встречено как экспертами, так и политиками.

После этого Василевская-Смаглюк заявила, что ее слова вырвали из контекста, и на самом деле она лишь призывала людей к самоцензуре.