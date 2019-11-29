Нальчик, , 18:31 — REGNUM Курдское население, проживающее в районе сирийско-турецкой границы, позитивно относится к военной полиции РФ, поскольку понимает, что российская сторона находится там с благими намерениями. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.

«[Военная полиция из РФ] встречает очень доброе отношение со стороны курдского населения, потому что люди видят и понимают, что российская армия пришла для их защиты, это очевидный факт», — сказал Путин.

По его словам, курды относятся к российским военным «с душой, с любовью», а частичный успех, которого удалось добиться на севере Сирии, зависит также и от поддержки курдов.

Путин также назвал «ахинеей» слова телевизионных экспертов, нелестно отзывавшихся о курдах.