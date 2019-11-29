Киев, , 18:30 — REGNUM Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» в очередной раз предостерегла правительство от проведения прямых двусторонних переговоров Украины с Россией по покупке российского газа.

С таким заявлением выступила депутат от политической силы Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает корреспондент ИА REGNUM.

Соратник Порошенко заявила, что Киев не должен соглашаться, даже если Российская Федерация будет бесплатно поставлять газ.

«Цена, которая заплачена за то, что мы были под атакой русского оружия в виде газа, уже просто неприемлема», — отметила она.

Она также заявила, что каждый школьник на Украине в итоге должен понять, насколько опасны любые скидки на газ от России.

«Это как ситуация в плохом супермаркете, где ты, подходя к кассе, уже понимаешь, что это была никакая не скидка… потому что этот товар стоит намного дороже, и ты его не можешь вернуть на полку», — подчеркнула Иванна Климпуш-Цинцадзе.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президенты стран Владимир Путин и Владимир Зеленский во время встречи в Париже 9 декабря могут обсудить газовые вопросы.

26 ноября министр энергетики Алексей Оржель заявил, что «потенциально возможно, что у Украины будут прямые поставки со скидкой с востока».

В ответ народные депутаты от «Евросолидарности» передали в Службу безопасности заявление о совершении министром уголовного правонарушения.