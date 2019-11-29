Париж, , 18:28 — REGNUM После заявления турецкого президента Эрдогана в адрес французского лидера Эммануэля Макрона в МИД Франции будет вызван посол Турции в Париже, сообщает 29 ноября Agence France-Presse со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

Речь идёт о высказывании президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что французскому президенту Макрону надо проверить мозг.

По мнению Эрдогана, заявления о «смерти мозга НАТО», сделанные ранее Макроном, может позволить себе только человек, у которого мозг уже умер.

«Это не заявление, это оскорбление», — так отреагировали в администрации президента Франции на заявление Реджепа Тайипа Эрдогана.

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