Москва, , 18:20 — REGNUM Поведение украинской делегации на конференции в Женеве «недопустимо для серьезного участника международного сообщества». Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 ноября, об этом завил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Площадка ООН — это не арена цирка или зоопарк. Украинские делегаты обязаны вести диалог в цивилизованной форме, без ущемления прав других сторон обсуждения», — сказал Слуцкий.

Он также рассчитывает на поддержку такой позиции международным сообществом.

«Уверен, что подобные недостойные выходки должны получить соответствующую оценку со стороны женевского отделения ООН», — сказал глава комитета.

Поведение украинской делегации на форуме ООН по вопросам меньшинств привело к срыву выступления представителя РФ.

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