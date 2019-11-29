Симферополь, 29 ноября 2019, 18:20 — REGNUM Директор крымского парка львов «Тайгана» Олег Зубков потребовал у властей Крыма выделить ему земельный участок и утвердить проект землеотвода под парк развлечений «Белая скала» в Белогорском районе полуострова, который он, несмотря на отсутствие разрешительных документов, уже начал строить. Об этом он заявил 29 ноября на пресс-конференции.
Он также потребовал выделить ему земельный участок для парковки возле ялтинского зоопарка «Сказка», снять с него ограничения на выезд из Российской Федерации и уволить председателя Госкомитета РК по ветеринарии Валерия Иванова.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Олег Зубков пригрозил убить более 30 медведей, тигров и львов, если власти Крыма не перестанут «душить» проверками его бизнес.
Об этом: Владелец парка львов в Крыму: Меня вынуждают убить своих животных
Читайте ранее в этом сюжете: Аксёнов напомнил о череде трагедий и скандалов в сафари-парке «Тайган»