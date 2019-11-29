Симферополь, , 18:20 — REGNUM Директор крымского парка львов «Тайгана» Олег Зубков потребовал у властей Крыма выделить ему земельный участок и утвердить проект землеотвода под парк развлечений «Белая скала» в Белогорском районе полуострова, который он, несмотря на отсутствие разрешительных документов, уже начал строить. Об этом он заявил 29 ноября на пресс-конференции.

«Его уже сегодня можно поехать и пощупать, там стоят мраморные колонны по 8 тонн, фонтаны, здания, самый большой кинопавильон, самый большой «Замок привидений». Это всё — реальность, асфальтированная, огороженная территория, вода, коммуникации — всё подведено. Дальше парк не строится, потому что ни один вопрос не решается», — отметил Зубков.

Он также потребовал выделить ему земельный участок для парковки возле ялтинского зоопарка «Сказка», снять с него ограничения на выезд из Российской Федерации и уволить председателя Госкомитета РК по ветеринарии Валерия Иванова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Олег Зубков пригрозил убить более 30 медведей, тигров и львов, если власти Крыма не перестанут «душить» проверками его бизнес.

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