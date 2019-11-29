Екатеринбург, , 18:22 — REGNUM Противостояние главы Екатеринбурга Александра Высокинского и гордумы не закончится, невзирая на подписанное между сторонами соглашение. Об этом сообщает «Правда УрФО».

Как заявил изданию депутат Алексей Вихарев, причина кроется в кадровой политике градоначальника.

«Мэр всегда будет выступать в роли оправдывающегося, до тех пор, пока не начнёт делать ставку на молодых», — сказал парламентарий.

Тем не менее шаг с подписанием «мирового» соглашения является «прекрасным ходом», считает Вихарев.

Как сообщало ИА REGNUM, документ подписали глава города, спикер гордумы Игорь Володин, свердловский вице-губернатор Сергей Бидонько и лидер свердловских единороссов Виктор Шептий. В рамках соглашения мэрия перераспределит 250 млн рублей на здравоохранение, расселение людей из ветхого жилья и развитие отдалённых территорий города.

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