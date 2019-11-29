Белогорск, Крым, 29 ноября 2019, 18:14 — REGNUM Владелец парка львов «Тайган» Олег Зубков потребовал у властей Крыма предоставить ему 50 гектаров земли в Белогорском районе полуострова, о которых он договаривался в украинские времена. Об этом он заявил 29 ноября на пресс-конференции в Белогорском районе.
Он сообщил, что готов выкупить необходимый участок земли по рыночной цене или обменять его на другую плодородную землю в Белогорском районе Крыма. Также власти Крыма, по его мнению, должны восстановить рекламные щиты «Тайгана», которые снесли несколько лет назад, как незаконно установленные.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в крымской налоговой завили, что в крымском парке львов «Тайган» только в течение одного месяца скрыли более 10 млн рублей доходов.
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