Белогорск, Крым, , 18:14 — REGNUM Владелец парка львов «Тайган» Олег Зубков потребовал у властей Крыма предоставить ему 50 гектаров земли в Белогорском районе полуострова, о которых он договаривался в украинские времена. Об этом он заявил 29 ноября на пресс-конференции в Белогорском районе.

«Первый пункт — это 50 гектаров, которые были согласованы последним украинским правительством для строительства «Крымского колизея» — арены для шоу с участием животных, решение вопросов автостоянки, 4 гектара для слонов с озером. Там же есть кусок вдоль забора для медведей, которых можно было таким образом здесь разместить», — подчеркнул Зубков.

Он сообщил, что готов выкупить необходимый участок земли по рыночной цене или обменять его на другую плодородную землю в Белогорском районе Крыма. Также власти Крыма, по его мнению, должны восстановить рекламные щиты «Тайгана», которые снесли несколько лет назад, как незаконно установленные.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в крымской налоговой завили, что в крымском парке львов «Тайган» только в течение одного месяца скрыли более 10 млн рублей доходов.

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