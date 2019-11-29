Москва, , 18:04 — REGNUM В Госдуме назвали деструктивным намерение НАТО на саммите в Лондоне в начале декабря поднять тему развала ДРСМД в контексте оправдания действий США по одностороннему выходу из договора и возложения всей вины на Россию, передает корреспондент ИА REGNUM 29 ноября.

«Заранее деструктивная и ложная линия. Отвергая предложение РФ по введению моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности, европейские страны Альянса движутся в губительном фарватере Вашингтона», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Подобные шаги создают угрозу для нашего общего континента, полагает парламентарий.

Слуцкий считает необходимым обсуждать контроль над вооружениями со всеми ключевыми игроками, в том числе при участии Москвы.

«Иначе мы рискуем создать новый ракетный кризис», — подчеркнул парламентарий.

Россия не ведет никаких агрессивных действий со своей стороны, и это признал сегодня генсек Альянса Йенс Столтенберг.

«Однако это не меняет позиций НАТО, где по-прежнему намерены вести политику сдерживания, основываясь на рудиментах «холодной войны», — указал он.

Лидеры стран — членов НАТО обсудят на саммите в Лондоне отношения с Россией и контроль над вооружениями после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Читайте ранее в этом сюжете: Отношения с РФ и «нарушение» ДРСМД включены в повестку саммита НАТО