Анкара, , 18:08 — REGNUM Делегации представителей Турции и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, под председательством заместителя министра иностранных дел Турецкой Республики Явуза Селима Кырана и помощника Верховного комиссара по вопросам защиты Джиллиан Триггс, после первых переговоров, проведенных 11 ноября в Женеве, собрались во второй раз в Анкаре для обсуждения вопроса добровольного возвращения в Сирию беженцев.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в своем письменном заявлении МИД Турции сообщил, что стороны, проводившие встречу в здании МИД, пришли к соглашению по поводу важности и срочности продвижения общих и нацеленных на результат усилий по обеспечению безопасного и добровольного возвращения сирийцев в свою страну.

В заявлении отмечено: «Турция и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев продолжат тесно работать по всем вопросам, связанным с устойчивыми решениями в гуманитарной сфере для сирийцев, включая беженцев. Стороны сошлись на том, что третий раунд переговоров состоится в начале 2020 года в Женеве».