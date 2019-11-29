Анкара, , 18:02 — REGNUM Турецкое новостное агентство Anadolu Ajansı опубликовало статью, в которой заявило, что, по данным, предоставленным организациями гражданского общества, из идлибской зоны деэскалации под ударами Сирийской арабской армии, иранских прокси и России в ноябре было вынуждено бежать 62 тыс. человек из 11 812 семей.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, организации гражданского общества полагают, что, для того, чтобы недопустить возвращения беженцев, атакующие Идлиб силы наносят удары по больницам, школам, мечетям, центрам гражданской обороны и жилым кварталам. Известно, что большая часть бежавших гражданских укрылась в лагерях в Атме, Кяхе, Дейр-Хасане и Кефер Люсине, что напротив региона Хатай провинции Рейханлы, а также в оливковых рощах Идлиба и зачищенных от террористов районов проведения операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь».

С момента заключения российско-турецкого соглашения 17 сентября 2018 года по настоящее время в идлибской зоне деэскалации от атак Сирийской арабской армии и России погибло более 1300 мирных жителей. Только за последний год от таких атак к турецкой границе бежало более 1 млн человек.