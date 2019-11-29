Киев, , 17:44 — REGNUM Замена воинских званий в вооружённых силах Украины (ВСУ) является не более чем косметической процедурой. К такому выводу склонилось большинство российских военных экспертов после сообщений о подписании 29 ноября президентом Украины Зеленским закона о введении новых званий для сержантского и старшинского состава ВСУ в соответствии со стандартами НАТО

По мнению экспертов, такая мера не будет способствовать ни повышению боеспособности ВСУ, ни приближению Украины к вожделенному членству в НАТО.

Перемена формулировок воинских званий не способна переломить техническую деградацию и моральное разложение ВСУ.

Кроме того, Украина в её нынешнем состоянии не обладает потенциалом для изменения печального положения дел в своих вооружённых силах.

«Можно бессчётное количество раз перекрашивать технику и заборы в натовский камуфляж, можно обвешивать разные части тела нацистскими шевронами, можно переименовывать воинские части и воинские звания, можно лишить десантников голубых беретов, заменив их «красными шапочками». Никакого положительного эффекта это не даст. Мёртворожденное дитя нельзя оживить, завернув его в пелёнки другого цвета», — считает военный эксперт ИА REGNUM Сергей Кузьмичёв.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении новых воинских званий для сержантского и старшинского состава ВСУ по стандартам НАТО.

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