Душанбе, , 17:40 — REGNUM В Туркестане имеются большие возможности для развития инвестиционного сотрудничества. Таким мнением поделился президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая на второй консультативной встрече глав государств Туркестана, которая состоялась сегодня, 29 ноября, в Ташкенте.

По словам главы Таджикистана, ускорению экономического роста и реальной кооперации на уровне региона будет способствовать разработка и реализация совместных инвестиционных проектов, в которых будут учтены интересы всех сторон.

«В этом контексте считаем целесообразным рассмотреть возможность создания Инвестиционного фонда Центральной Азии для финансирования перспективных региональных проектов», — цитирует слова президента страны его пресс-служба.

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