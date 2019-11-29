Аддис-Абеба, , 17:59 — REGNUM Генеральный прокурор Эфиопии выдвинул официальные обвинения четырем бывшим высшим должностным лицам государственной металлургической и инженерной корпорации (METEC) в растрате государственных средств и коррупции. Согласно обвинениям, оглашенным в 18-м судебном заседании федерального суда, в качестве основного подозреваемого был назван бывший генеральный директор оборонного конгломерата генерал-майор Кынфе Дагнеу. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Ezega.

Среди других подозреваемых находятся подполковник Цегайе Анмут, полковник Шегоу Мулюгета и полковник Мухаммед Бырхан. Подозреваемые работали руководителями отрасли высоких технологий, главой секретариата совета и главой корпорации по этике и правовым вопросам соответственно.

Согласно обвинениям, выдвинутым генеральным прокурором, подозреваемые обвиняются в приобретении 111 некачественных радаров и подвергли страну растрате 10 млн долларов США. Радары были куплены без запросов на покупку и ведома министерства обороны. По сообщениям, две китайские компании-поставщики, а именно LIT и CEIEC, находились в сговоре с ответчиками.

Второй и третий подозреваемые, а именно Цегайе Анмут и Шегоу Мулюгета, обвиняются в подписании документа о закупке с китайскими компаниями для импорта некачественной продукции. Четвертый подозреваемый Мохаммед Бырхан, который все еще находится на свободе, был обвинен в обработке соглашений и получении их одобрения генеральным директором.