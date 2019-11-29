Севастополь, , 17:34 — REGNUM Суд Севастополя избрал задержанной по подозрению в госизмене гражданке РФ меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Об этом ИА REGNUM 29 ноября сообщили в пресс-службе суда.

«Ленинский районный суд Севастополя заключил под стражу на два месяца фигурантку дела о шпионаже в пользу минобороны Украины», — уточнили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении задержанной возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ — государственная измена. Согласно санкции статьи гражданке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

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