Барнаул, , 17:25 — REGNUM Стремлением к нагнетанию истерики склонен пояснить поведение делегации Украины на форуме ООН алтайский политконсультант Антон Анкарашёв. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он, в частности, пояснил:

«Мы все прекрасно помним, чем заканчиваются постукивания по столу — не важно чем: ботинком, кулаками, табличками. Дипломатов в принципе не красит такое поведение, надо помнить, что ты представляешь не себя, а страну, её жителей. И в России, и на Украине все уже устали от конфликтов и сложившейся ситуации. Дипломатам надо искать выход из сложившейся ситуации, а не усугублять его. И если российские представители дипмиссии как раз пытаются найти выход, то украинские «коллеги» продолжают нагнетать истерику».

Напомним, поведение украинской делегации на форуме ООН по вопросам меньшинств привело к срыву выступления представителя РФ. Как сообщил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек («Единая Россия»), представители Украины во время его доклада кричали, стучали ногами, били кулаками по столу и даже были готовы устроить потасовку.

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