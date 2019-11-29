Анкара, , 17:58 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в университете Мармара в Мальтепе заявил: «Страны, которые привыкли всего добиваться, ничем не рискуя, не могут вынести того, как Турция защищает свои права и суверенитет. Смотри, президент Франции господин Макрон, я обращаюсь к тебе из Турции, скажу и в НАТО, сначала ты проверь, не приказал ли долго жить твой мозг».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Исключать, не исключать Турцию из НАТО… В твоих ли это полномочиях? Есть ли у тебя право выносить такие решения?».

Турецкий лидер добавил: «Это сама Франция, не считаясь с правомерным беспокойством Турции, не имея в Сирии самого незначительного интереса, пытается там «вставить в дверь ногу». У тебя нет прав и полномочий там находиться. Вас не звало даже правительство Башара Асада».