Москва, , 17:15 — REGNUM Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о создании единых парламента и правительства, которым будет передан ряд управляющих функций. Об этом сообщил 29 ноября посол Белоруссии в России Владимир Семашко на полях международной конференции «Евразийская экономическая интеграция» в Москве.

По его словам, среди прорабатываемых в настоящее время задач — унификация налогового законодательства двух стран, формирование единых рынков нефти, газа и электроэнергии, а также «создание единых парламента и правительства с определёнными полномочиями, при которых независимые Россия и Белоруссия отдают наверх определённые управляющие функции с обязательным исполнением».

Семашко также сообщил, что по результатам недавней встречи премьер-министров Москва и Минск полностью согласовали 20 из 31 разработанной дорожной карты углублённой интеграции. В ближайшее время стороны намерены «найти компромиссы и минимизировать расхождения» по остающимся дорожным картам, а затем «последнее слово будет за президентами», отметил он.

Белорусский посол также напомнил, что в соответствии с дорожными картами создание единых рынков России и Белоруссии планируется к 2021 году. Однако, по его словам, до этого ещё предстоит «прожить целый год», решить вопрос с ценами на энергоносители и проблему компенсации налогового манёвра.

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