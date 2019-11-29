Брюссель, , 17:09 — REGNUM В своей резолюции Европейский Парламент потребовал от правительства Боливии под руководством Жанин Аньес как можно скорее провести «свободные, инклюзивные и прозрачные» выборы. Об этом сообщает аргентинское агентство Infobae.

В документе евродепутаты напомнили, что Аньес обязана «созвать новые выборы как можно скорее», и подчеркнули, что ей «следует воздерживаться от политических репрессий» и исключить вмешательство в политический процесс силовых структур.

В Парламенте подчеркнули, что для Боливии выборы — это единственный способ разрешения социально-политического кризиса, и выразили готовность посодействовать в обеспечении их транспарентности.