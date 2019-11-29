Нальчик, , 17:00 — REGNUM Вопросы межнациональных отношений должны быть в сфере постоянного внимания глав регионов России, заявил 29 ноября президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям в Нальчике.

По мнению главы государства, региональные власти должны держать эту тему на контроле.

«Сфера межнациональных отношений требует постоянного внимания, последовательной и серьезной работы, это как здоровье человека: нужно заниматься этим постоянно», — сказал Владимир Путин.

При этом, отметил президент России, следует опираться на национальные и культурные общественные объединения, мнения и инициативы научной и творческой интеллигенции, духовенства.

«Мы сегодня обсудим, как уточнить их законодательный статус, сделать более системной совместную работу между этими организациями и органами власти всех уровней», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября президент России находится с рабочей поездкой в Кабардино-Балкарии. В Нальчике глава государства проводит заседание Совета при Президенте по межнациональным отношениям

Читайте ранее в этом сюжете: Забытые игры прошлого возродят в Дагестане