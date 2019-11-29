Нальчик, , 16:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин поддержал предложения о проведении Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Соответствующее заявление он сделал 29 ноября на заседании совета по межнациональным отношениям в Нальчике.

«Ранее уже предлагалось провести в России Год народного искусства и нематериального культурного наследия наших народов. Давайте так и сделаем, сделаем это в 2022 году», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что важно хорошо проработать содержание программы и учесть при этом особенности каждого из российских регионов.