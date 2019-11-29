Аддис-Абеба, , 16:58 — REGNUM Эфиопская группа по общественной дипломатии провела переговоры с президентом Уганды Йовери Мусевени в столице страны Кампале. Президент Мусевени отметил, что экономическая и региональная интеграция являются ключевыми вопросами для обеспечения процветания на африканском континенте. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Высоко оценив продолжающиеся всеобъемлющие реформы в Эфиопии, президент подчеркнул необходимость укрепления отношений между народами государств и между двумя странами в целом.

Глава делегации и спикер Палаты народных представителей Эфиопии Тагесе Чафо заявил, что все африканские государства должны внести свой вклад в процветание континента. Спикер подчеркнул, что Африка располагает более чем достаточными ресурсами для удовлетворения потребностей своего населения, добавив, что путь континента к процветанию будет свободен, если устранить «пробелы» в инфраструктуре.

Спикер Тагесе высоко оценил приверженность Уганды укреплению своих связей с Эфиопией и добавил, что ратификация Угандой Рамочного соглашения о сотрудничестве является шагом вперед в деле создания Комиссии по вопросу бассейна Нила.